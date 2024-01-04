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22:39 04.01.2024

Зеленський і прем'єр Італії обговорили подальшу оборонну співпрацю

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Зеленський і прем'єр Італії обговорили подальшу оборонну співпрацю

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні в телефонній розмові обговорили продовження оборонного співробітництва з акцентом на посилення протиповітряної оборони та спільного виробництва озброєнь.

"Провів розмову з Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні. Вітаю з початком італійського головування в "Групі семи". Ми цінуємо внесення питань обороноздатності та відновлення України до пріоритетів на 2024 рік. Це потужний сигнал, що демонструє незмінну підтримку України в боротьбі з агресором. Поінформував про масовані російські ракетні удари, постійний терор "шахедами", обстріли прифронтових і прикордонних міст та громад", - написав глава Української держави в телеграм-каналі в четвер.

Зеленський подякував Італії та особисто Джорджії Мелоні за "готовність і надалі допомагати в посиленні нашої ППО. Це надзвичайно важливо для порятунку життів і забезпечення можливості нормального існування для міст і сіл нашої країни".

Також сторони обговорили й подальші кроки оборонного співробітництва двох країн, зокрема, торкнулися питання оборонної копродукції. "Україна та Італія разом можуть зміцнити захист не тільки наших народів, а й усієї Європи. Це буде вагомий внесок у глобальну безпеку", - переконаний Володимир Зеленський.

"Окрема увага - підготовці зустрічі радників з Формули миру, яка відбудеться в Давосі вже за кілька тижнів. Вдячний Італії за незмінну підтримку наших зусиль із відновлення повної сили міжнародного права: наша Формула миру саме заради цього й запропонована", - зазначив президент України.

Зеленський наголосив на підтримці Італією нашої держави на рівні "Групи семи" та в європейських інституціях, а також подякував за підтримку України в її русі до повноправної європейської інтеграції.

"Обговорили з Джорджею і питання фінансової та політичної підтримки України Євросоюзом. Італія з нами в цьому, і це додає впевненості не тільки Україні, а й усім, хто хоче, щоб наша Європа вистояла проти російських ударів", - резюмував президент.

Теги: #україна #італія #співпраця

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