Події

18:48 04.01.2024

Росіяни атакували Нікополь із застосуванням БПЛА, двоє людей постраждали - голова ОВА

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Російські окупанти в четвер, 4 січня, атакували Нікопольський район Дніпропетровської області. За день окупанти завдали восьми ударів за допомогою дронів камікадзе і здійснили шість обстрілів із важкої артилерії, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Під удар потрапили Нікополь, Покровська сільська, Червоногригорівська та Марганецька громади. Поранено двох чоловіків - 56 і 67 років", - написав Лисак у телеграм-каналі.

Він зазначив, що загалом у районі пошкоджено майже два десятки будинків. Понівечені приватне та промислове підприємства. Побиті кілька гаражів, авто й господарських споруд. Зачепило лінії електропередач та газогони.

 

Теги: #обстріли #нікополь

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