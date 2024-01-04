Ворог активізував штурмові й наступальні дії за місяць, весь час намагається здійснювати ротації підрозділів на таврійському напрямку - Штупун

На таврійському напрямку ворог набагато збільшив кількість штурмових і наступальних дій за місяць, що фіксують не лише в районах Авдіївки й Мар'їнки, зазначив речник Об'єднаного пресцентру сил оборони таврійського напрямку Олександр Штупун.

"Ворог уже протягом останнього місяця точно набагато збільшив кількість штурмових і наступальних дій. І, крім Авдіївки та Мар'їнки, це також фіксується, не так виразно, але є і на інших ділянках лінії бойового зіткнення", - сказав він в ефірі національного телемарафону в четвер.

Речник також відзначив активність ворожої авіації на таврійському напрямку: по 25-30 авіаударів на добу третій день поспіль.

"Таким чином ворог намагався знищити наші споруди, укріплення, влучити по скупченню живої сили. І вчора він знову збільшив активність піхоти й пішов уперед", - розповів Штупун.

Водночас у Силах оборони закликали українських воїнів бути пильними, оскільки противник намагається наростити кількість снайперських пар поблизу лінії бойового зіткнення. За словами Штупуна, найбільше активізацію росіян фіксують на авдіївському й мар'їнському напрямках.

Він також повідомив про постійні ротації підрозділів противника або надходження свіжих сил через величезні втрати, особливо в особовому складі. Зокрема, фіксується і перебування колишніх зеків у підрозділі "Шторм Z". Є і дуже підготовлені кадрові частини.