Київ розцінює як провокацію виставку в Модені про "розквіт" Маріуполя під російською окупацією

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко назвав провокацією виставку в Модені (Італія) про "розквіт" Маріуполя під російською окупацією.

"Виставка в Модені про "розквіт" Маріуполя під російською окупацією - провокація. МЗС України вже доручило українському посольству в Римі підготувати офіційне звернення", - сказав Ніколенко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

У МЗС наголосили, що на офіційному рівні Італія рішуче підтримує суверенітет і територіальну цілісність України.

"І ми очікуємо, що на цей пропагандистський захід буде відповідна реакція", - зазначив речник.

Раніше з'явилася інформація про те, що в італійському місті Модена планують провести захід про те, як Маріуполь нібито переживає "швидкий процес відновлення" після того, як його окупувала РФ. Відповідний анонс у фейсбуці оприлюднили організатори (https://www.facebook.com/events/1057231218927901/?ti=ls).