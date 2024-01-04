Іран уточнив кількість жертв вибухів у Кермані - загинули 84 людини

Іранська влада переглянула дані про жертв теракту в місті Керман: за уточненою інформацією, загинули 84 людини, повідомляє в четвер агентство ЕФЕ.

Такі дані озвучив глава МВС Ірану Ахмад Вахіді. Також він повідомив, що 284 людини дістали поранення, 220 із них госпіталізовано. Частина пацієнтів - у критичному стані.

Спочатку влада повідомляла про 103 загиблих і 211 постраждалих.

Міністр не став уточнювати, з якої причини влада переглянула ці цифри.

Кілька вибухів прогриміли в середу в іранському місті Керман у день пам'яті колишнього командувача спецпідрозділу "Аль-Кудс" Корпусу вартових Ісламської революції генерала Касема Сулеймані, який загинув у Багдаді 3 січня 2020 року після авіаудару ВПС США.