Події

11:31 04.01.2024

Ворог збільшив майже вдвічі кількість бойових зіткнень на таврійському напрямку - Тарнавський

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Ворог збільшив майже вдвічі кількість бойових зіткнень на таврійському напрямку - Тарнавський

Окупанти знову збільшили, майже вдвічі, кількість бойових зіткнень на таврійському напрямку, а також продовжують активно завдавати авіаударів і обстрілювати українські позиції з артилерії, повідомив командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"В операційній зоні ОСУВ "Таврія" минулої доби ворог завдав 25 авіаударів, одного ракетного удару, провів 47 бойових зіткнень та здійснив 875 артобстрілів. Загальні втрати окупантів становлять 423 особи та 72 одиниці військової техніки. Зокрема, 10 танків, 14 ББМ, 10 артсистем, одна РСЗВ, 22 БпЛА, 10 автомобілів і чотири одиниці спецтехніки", - написав він у телеграм-каналі.

Також знищено два склади боєприпасів і ще один важливий об'єкт противника.

 

Теги: #війна #тарнавський

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