СБУ та спецслужба Молдови знешкодили угруповання, яке вивозило ухилянтів з України до Придністров'я

Контррозвідка Служби безпеки України спільно з Національною поліцією України та Службою інформації та безпеки Республіки Молдова нейтралізувала міжнародне злочинне угруповання, яке діяло на користь РФ і вивозило українців через територію невизнаної т. зв. Придністровської Молдавської Республіки.

"Фігуранти незаконно переправляли українських громадян призовного віку за межі нашої держави. Маршрут нелегального "трафіку" пролягав із території Одеської області до самопроголошеного Придністров'я, а потім на територію Молдови", - ідеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі в четвер.

За інформацією СБУ, за вивезення за кордон зловмисники брали до $5 тис. з людини залежно від терміновості.

"Зловмисники підвозили своїх клієнтів до кордону з невизнаним Придністров'ям, а далі проводили їх лісовими стежками поза контрольно-пропускними пунктами", - уточнюється в повідомленні.

У результаті спільної спецоперації правоохоронці затримали в Молдові двох учасників угруповання під час супроводу ними групи ухилянтів. Ще двох фігурантів викрито в Одесі під час підготовки до відправлення за кордон нової групи потенційних призовників.

За даними слідства, злочинне угруповання організували двоє жителів невизнаного Придністров'я, які мають українські та молдавські паспорти, а також перебувають у полі зору російських спецслужб. До створення каналу нелегальної міграції вони залучили подільників із Молдови та України.

"Щоб знайти клієнтів, фігуранти створили декілька спеціалізованих телеграм-каналів, де за гроші пропонували своє сприяння у втечі від мобілізації. Для конспірації незаконних доходів учасники банди вимагали від ухилянтів розраховуватися за послуги через власні криптогаманці", - зазначають у спецслужбі.

На основі матеріалів спільного розслідування всім учасникам угруповання планується повідомити про підозру за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Зокрема, як уточнюють в українській спецслужбі, заочну підозру готують двом організаторам злочинної схеми, які переховуються на території так званої "ПМР".