США не побачили зловживань з боку українських військових, ЗСУ правильно використовують усе американське озброєння для захисту своєї країни - Кірбі

Представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявляє, що вся техніка, яка поставляється Збройним силам України, використовується українською стороною належним чином і без будь-яких зловживань.

"Ми дуже, дуже старанно працюємо над тим, щоб кожна система, що надається Україні, мала певний ступінь підзвітності. Це те, у чому ми можемо запевнити Конгрес і американський народ: що ця техніка використовується належним чином на полі бою. І ми не побачили жодних ознак якоїсь широкомасштабної корупції або зловживань з боку українських військових", - сказав Кірбі в інтерв'ю, текст якого оприлюднено на сайті Білого дому.

Він наголосив, що США додали до своєї команди в Києві окремих фахівців спеціально для цілей підзвітності. "І українці розуміють нашу потребу у відповідальності. Вони поділяють це і ясно дали зрозуміти, що готові працювати з нами над заходами підзвітності для всіх наданих систем", - сказав представник американської Ради нацбезпеки.

За словами Кірбі, усю техніку, яку постачають Україні, надають "з обмірковуванням, виходячи з того, що, за їхніми словами, їм потрібно на цей момент і в найближчі тижні". "І ми бачили це в кожній поставці, яку ми доставили... У багатьох випадках ці речі потрапляють прямо з вантажівок і поїздів до рук солдатів на полі бою - не щоразу, але часто це так - дуже швидко. Вони правильно використовують ці речі для захисту своєї країни", - наголосив він.

На запитання, яка частина техніки, поставленої в Україну США, була пошкоджена російськими окупантами, представник Ради нацбезпеки зазначив, що його "краще поставити українським силам оборони, а не Сполученим Штатам". Також Кірбі не зміг підтвердити, що у США планують утилізувати кілька сотень "протермінованих ATACMS", про які просив президент України Володимир Зеленський, відповівши, що "це питання справді краще поставити Міністерству оборони".

Водночас на запитання, чи підтримує президент США Джозеф Байден конфіскацію російських заморожених активів у загальному розмірі $300 млрд, щоб допомогти Україні, він відповів: "Ми все ще ведемо переговори з партнерами щодо того, який вигляд повинні мати реконструкція та відновлення в Україні після війни, але очевидно, що наше головне завдання наразі - допомогти їм у боротьбі з російською агресією".

Оцінюючи дії російських окупаційних сил в Україні, Кірбі сказав: "Коли вони вступають у бій з українськими силами на місцях, вони не мають великого успіху. Унаслідок так званого розрекламованого контрнаступу, який вони збиралися розпочати самі, за останні тижні та місяці вони справді нічого не домоглися".

Він зазначив, що РФ продовжує завдавати ударів безпілотниками і ракетами, включно з балістичними, по цілях усередині України, включно не лише з військовими, а й з цивільними цілями.

"Незважаючи на весь галас, який я чув в останні декілька днів про Путіна в деяких повідомленнях преси про те, що він раптово захотів вести переговори, він безумовно не поводиться як людина, яка готова вести переговори. Він робить усе, що в його силах, щоб спробувати поставити українців на коліна, тому так важливо, щоб запит на додаткове фінансування, висунутий президентом, був ухвалений. Ми надали Україні останній пакет безпекової допомоги, на підтримку якого в нас є кошти, просто перед Новим роком, одразу після Різдва. І нам потрібна підтримка Конгресу, щоб ми могли продовжувати це робити", - сказав Кірбі.