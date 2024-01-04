Ювенальні прокурори: 515 дітей загинули в Україні внаслідок збройної агресії РФ, понад 1182 було поранено

Понад 1697 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ; станом на ранок 4 січня 2024 р., за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 515 дітей загинули та понад 1182 зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях, повідомляє Офіс генпрокурора вранці в четвер.

Найбільше постраждало дітей у таких областях: Донецькій - 499, Харківській - 312, Херсонській - 143, Київській - 130, Дніпропетровській - 105, Запорізькій - 100, Миколаївській - 97, Чернігівській - 72, Луганській - 67.

3 січня внаслідок ракетних обстрілів ворога м. Снігурівка Миколаївської області постраждала 15-річна дівчина.

Того ж дня внаслідок артилерійського обстрілу армією РФ м. Гірник Донецької області дістав тілесні ушкодження 16-річний хлопець.