Події

08:48 04.01.2024

Окупанти знову обстріляли з артилерії Нікополь, побито газогони та ЛЕП

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Окупанти знову обстріляли з артилерії Нікополь, побито газогони та ЛЕП

Окупанти знову обстріляли з артилерії Нікополь, побито газогони та ЛЕП, без світла залишилися 1,5 тис. споживачів, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у четвер уранці.

"Ворожі артснаряди влучили по райцентру. Загорівся гараж. Вогонь рятувальники приборкали. Пошкоджено 4 приватні будинки, 3 господарські будівлі, побито газогони. Зачепило лінію електропередачі. Без світла залишилися майже 1,5 тис. сімей", - написав він у своєму телеграм-каналі.

За словами Лисака, обійшлося без постраждалих.

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська

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