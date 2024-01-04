Окупанти знову обстріляли з артилерії Нікополь, побито газогони та ЛЕП

Окупанти знову обстріляли з артилерії Нікополь, побито газогони та ЛЕП, без світла залишилися 1,5 тис. споживачів, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у четвер уранці.

"Ворожі артснаряди влучили по райцентру. Загорівся гараж. Вогонь рятувальники приборкали. Пошкоджено 4 приватні будинки, 3 господарські будівлі, побито газогони. Зачепило лінію електропередачі. Без світла залишилися майже 1,5 тис. сімей", - написав він у своєму телеграм-каналі.

За словами Лисака, обійшлося без постраждалих.