У Києві знайшли тіла ще двох загиблих після ракетного удару 29 грудня, загальна кількість жертв - 32 людини

У Києві знайшли тіла ще двох загиблих після ракетного удару 29 грудня, загальна кількість жертв - 32 людини, повідомив оновлені дані начальник міської військової адміністрації Сергій Попко в четвер уранці.

"Оновлення даних про наслідки ракетного удару 29 грудня 2023 року. Слідчими криміналістами ГУ МВС, під час здійснення експертизи, було виявлено ще двох загиблих. Станом на 07-00 04.01.24, на підставі проведених слідчих дій, загальна кількість загиблих від ракетного удару ворога становить 32 особи, постраждалих 30", - йдеться в телеграм-каналі КМВА.