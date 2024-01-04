Події

07:58 04.01.2024

У Києві знайшли тіла ще двох загиблих після ракетного удару 29 грудня, загальна кількість жертв - 32 людини

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У Києві знайшли тіла ще двох загиблих після ракетного удару 29 грудня, загальна кількість жертв - 32 людини

У Києві знайшли тіла ще двох загиблих після ракетного удару 29 грудня, загальна кількість жертв - 32 людини, повідомив оновлені дані начальник міської військової адміністрації Сергій Попко в четвер уранці.

"Оновлення даних про наслідки ракетного удару 29 грудня 2023 року. Слідчими криміналістами ГУ МВС, під час здійснення експертизи, було виявлено ще двох загиблих. Станом на 07-00 04.01.24, на підставі проведених слідчих дій, загальна кількість загиблих від ракетного удару ворога становить 32 особи, постраждалих 30", - йдеться в телеграм-каналі КМВА.

 

 

 

Теги: #київ #жертви #удари

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