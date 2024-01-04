Після масованих ракетних атак РФ у Білому домі знову закликали Конгрес проголосувати за військову допомогу Україні

У Білому домі закликали Конгрес невідкладно проголосувати за військову допомогу Україні на тлі масованих ракетних атак, які здійснила Росія за останні дні. Про це заявив у середу представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

"За останні 48-72 години ви всі бачили, що Росія продовжує здійснювати безпілотні та ракетні атаки, зокрема й балістичні атаки, на цілі в Україні, не тільки військові, а й цивільні цілі, і продовжує намагатися використовувати зиму як зброю, атакувати їхню інфраструктуру", - сказав він під час брифінгу в Білому домі.

Кірбі наголосив: "Ось чому так важливо, щоб запит на додаткове фінансування з боку США, запропонований президентом, був прийнятий".

"Президент підписав останній пакет безпекової допомоги, на який ми маємо повноваження щодо коштів. Це все. Нам потрібна додаткова підтримка, щоб ми могли надати Україні додаткову безпекову допомогу", - наголосив Кірбі.

