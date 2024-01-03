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19:36 03.01.2024

Польський прем'єр має намір переконати перевізників, які протестують, не використовувати блокаду кордону для захисту своїх прав

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Польський прем'єр має намір переконати перевізників, які протестують, не використовувати блокаду кордону для захисту своїх прав

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск має намір переконати польських перевізників не використовувати блокаду як метод захисту своїх прав, повідомляє польське видання pap.pl.

Про це глава польського уряду розповів на пресконференції в середу.

"Я переконуватиму польських перевізників не використовувати блокаду як метод захисту своїх інтересів", - сказав він, запевнивши, що розуміє інтереси польських перевізників, водіїв і фермерів.

Фермери з організації "Підкарпатське ошукане село" анонсували відновлення з 4 січня акції протесту та блокади прикордонного переходу "Медика-Шегині", яка була припинена 24 грудня 2023 року. "Ми не отримали письмового підтвердження, що наші вимоги будуть виконані, тому ми продовжимо акцію протесту", - заявив у середу лідер організації Роман Кондрув польським ЗМІ.

Фермери розпочали свій протест 23 листопада минулого року, через місяць вони його зупинили. Напередодні Різдва в Медику приїхав міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський і запевнив, що вимоги фермерів будуть задоволені.

"Я маю вивчити причини, чому (...) деякі фермери (...) вирішили повернутися до блокади кордону", - сказав Туск і додав, що блокаду було знято після візиту міністра сільського господарства, тож "потрібно з'ясувати, чому ця довіра була такою короткою".

Він повідомив, що попросив міністра інфраструктури Польщі Даріуша Клімчака представити перспективи вирішення "конфлікту з польськими перевізниками, цієї блокади, чи відбулося щось за останні дні".

Він запевнив, що переконуватиме польських перевізників не використовувати блокаду як метод захисту своїх інтересів.

"Мій уряд і я особисто робитимемо все, блокують вони чи ні, щоб ефективно захищати їхні інтереси - у сьогоднішній нерівній конкуренції з українськими перевізниками", - наголосив польський прем'єр-міністр.

Туск наголосив, що блокада, особливо в умовах ескалації бомбардувань і дедалі інтенсивніших дій РФ, не зробить це завдання і переговори легшими. "Я буду ефективнішим у захисті польських перевізників, коли блокади не буде (...). Наші аргументи будуть краще почуті, коли Польща не буде країною, яка блокує кордони", - резюмував польський прем'єр.

Як повідомлялося, польські фермери, які блокували українсько-польський кордон, 2 січня заявили про намір відновити свій протест 2-3 січня, якщо не отримають письмових запевнень польського уряду про задоволення їхніх вимог. Ідеться про скасування підвищення сільськогосподарського податку, полегшення доступу до пільгових кредитів для підтримки ліквідності своїх господарств, субсидії на кукурудзу в розмірі 1000 злотих на гектар, а також регулювання умов ввезення продуктів харчування з України.

 

Теги: #блокада #кордон #премєр #україна_польща

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