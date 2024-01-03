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19:35 03.01.2024

Зеленський про обмін військовополоненими: Чим більше росіян беремо в полон, тим більш результативними будуть переговори щодо обмінів

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Зеленський про обмін військовополоненими: Чим більше росіян беремо в полон, тим більш результативними будуть переговори щодо обмінів

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи великий обмін військовополоненими, що відбувся з Росією, заявив, що, чим більше Україна братиме росіян полоненими, тим результативнішими будуть переговори в РФ щодо їхніх обмінів.

"Вдалося звільнити з російського полону понад 200 наших людей - воїнів і цивільних. Довга була пауза в обмінах, але жодної паузи не було в переговорах щодо обмінів. Ми використовуємо кожну можливість, пробуємо всі варіанти посередництва. На кожній міжнародній зустрічі, яка може бути допомогою, ми порушуємо тему повернення наших полонених. І будемо й далі працювати, щоб повернути всіх наших", - заявив Зеленський у відеозверненні.

Глава держави подякував усій своїй команді, яка працювала і працює над обміном полоненими, а також військовослужбовцям, які поповнюють обмінний фонд.

"Буданов, Єрмак, Усов, Малюк, Клименко... І звісно, я дякую кожному нашому воїну на передовій, хто бере окупантів у полон і поповнює наш обмінний фонд. Чим більше росіян беремо в полон, тим більш результативними будуть переговори щодо обмінів", - сказав він.

Як повідомлялося, у середу, 3 січня, між Україною і Росією відбувся найбільший від початку повномасштабного вторгнення РФ обмін військовополоненими. У його межах вдалося звільнити 230 українців і українок, як військових, так і цивільних.

 

 

 

Теги: #президент #думка #обмін_полоненими

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