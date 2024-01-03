У Снігурівці на Миколаївщині прогриміло декілька вибухів, є постраждалі, серед них дитина

У Снігурівці (Миколаївська обл.) прогриміло декілька вибухів, є постраждалі, серед них - дитина, повідомив начальник міської військової адміністрації Іван Кухта.

"На території одного з підприємств на околиці Снігурівки пролунало декілька вибухів... На превеликий жаль, прилеглі будинки на околиці міста зазнали ушкоджень від вибухової хвилі, унаслідок чого серед місцевих мешканців є постраждалі, які дістали травм різного ступеня тяжкості", - написав він у телеграм-каналі в середу.

Як повідомив начальник МВА, "серед постраждалих - неповнолітня дівчинка; усім постраждалим надається медична допомога".