Із російського полону повернуто понад 200 військових і цивільних українців

Понад 200 військових і цивільних українців, зокрема захисників "Азовсталі", повернуто додому з російського полону, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Наші – вдома. З російського полону повернули понад 200 наших воїнів і цивільних. Солдати, сержанти, офіцери. Воїни Збройних Сил, Національної гвардії, ВМС, прикордонники. Частина захисників боронила Маріуполь та "Азовсталь". Дякую всім, хто попри всі труднощі повертає наших людей додому! Дякую нашим захисникам! Ми зробимо все, щоб повернути всіх наших людей, які нині в російській неволі", - написав Зеленський у телеграмі.