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16:17 03.01.2024

Zezman Holding у 2023 р. ввів в експлуатацію два житлових будинки

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Zezman Holding у 2023 р. ввів в експлуатацію два житлових будинки

Zezman Holding у 2023 році ввів в експлуатацію два житлові будинки в ОТГ "Авангард" Одеської області, у першому півріччі 2024 року добудує ще кілька, повідомив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" засновник і СЕО Zezman Holding Борис Голденштейн.

"У житловому містечку KEKS ми здали два будинки в експлуатацію 2022 року, ще два добудували 2023 року, загалом це понад 500 квартир. Заселення мешканців відбувається, але не так швидко, як планували, на жаль, тому що багатьох немає в місті. Ми продовжуємо будувати, і в першому півріччі 2024 року плануємо заселити ще кілька будинків - і в KEKS, і в Artville", - повідомив Голденштейн.

Він повідомив, що реалізація всіх проєктів компанії не припинялася жодного дня із 24 лютого 2022 року.

"Ми продовжували будувати на всіх наших проєктах: і на багатофункціональному комплексі Urban Market, і на багатофункціональному житловому містечку Artville, і на багатофункціональному житловому містечку KEKS. Це великі проєкти. Концепції цих містечок розробляються на принципах і цілях сталого розвитку", - повідомив він.

Загалом на території ОТГ "Авангард" (7-й кілометр) на різних етапах девелопменту Zezman Holding реалізує сім проєктів.

"Загалом вони охоплюють 180 га територій, на яких ми плануємо побудувати 1,5 млн кв. м, приблизно для 70-100 тис. населення. Три в активній фазі - це вже будинки, які ми будуємо і заселяємо. Якщо говорити про їхній родинний взаємозв'язок, то ми їх будуємо в прив'язці до єдиних принципів і цінностей. Вони концептуально один одного взаємно доповнюють, при цьому вони різні, зокрема інфраструктурно. Ми їх "пакуємо" в портфель під назвою Zezman City", - повідомив Голденштейн.

Заснований 2013 року Zezman Holding здав в експлуатацію 13 будинків, на різних етапах будівництва перебувають ще 28 житлових будівель.

Теги: #будинки #zezman_holding

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