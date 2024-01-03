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13:52 03.01.2024

Морози нижче 35 градусів встановилися на півночі Фінляндії

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Морози нижче 35 градусів встановилися на півночі Фінляндії

На півночі Фінляндії стовпчик термометра опустився в середу до -35°С, повідомляє телерадіокомпанія Yle з посиланням на фінську метеослужбу.

Особливо сильно низька температура повітря відчувається в Лапландії через вітер.

Напередодні в країні було зафіксовано температурний рекорд цієї зими - мінус 38,7°С.

За даними метеорологів, морози можуть ослабнути до неділі.

Через морози напередодні відбувалися перебої з рухом поїздів, вони рухалися із запізненням у 15-45 хвилин, деякі поїзди було скасовано.

Теги: #мороз #фінляндія

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