Події

11:01 03.01.2024

У Києві кількість постраждалих унаслідок ракетної атаки 2 січня зросла до 50 осіб - ДСНС

1 хв читати

У Києві кількість постраждалих унаслідок ворожої ракетної атаки 2 січня зросла до 50 осіб, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

"Загалом у Києві постраждали 50 осіб. Двоє людей загинули. Врятовані 57 осіб, на свіже повітря виведені 134 людини", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в середу.

Також рятувальники ліквідували загоряння складських приміщень у Подільському районі загальною площею 5000 кв. м. Тривають роботи з розбирання та проливання конструкцій.

Загалом унаслідок ракетної атаки 2 січня постраждали житлові будинки, склади, приватні автомобілі й автосалони в Солом'янському, Святошинському, Печерському, Деснянському, Оболонському та Голосіївському районах столиці.

Раніше повідомлялося про 49 постраждалих у Києві.

 

Теги: #київ #дснс #постраждалі

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:27 03.01.2024
Кількість загиблих у Києві внаслідок ракетного обстрілу 29 грудня збільшилася до 30 - КМВА

Кількість загиблих у Києві внаслідок ракетного обстрілу 29 грудня збільшилася до 30 - КМВА

18:56 02.01.2024
Кількість постраждалих унаслідок російської ракетної атаки зросла до 135 осіб - МВС України

Кількість постраждалих унаслідок російської ракетної атаки зросла до 135 осіб - МВС України

17:21 02.01.2024
У Вишневому на Київщині розгорнули мобільний пункт обігріву - ДСНС

У Вишневому на Київщині розгорнули мобільний пункт обігріву - ДСНС

16:37 02.01.2024
Кількість жертв ранкових обстрілів України сягнула 5, ще 119 осіб постраждали - ДСНС

Кількість жертв ранкових обстрілів України сягнула 5, ще 119 осіб постраждали - ДСНС

16:12 02.01.2024
У Києві триває ліквідація двох пожеж, що виникли внаслідок російського ракетного удару - ДСНС

У Києві триває ліквідація двох пожеж, що виникли внаслідок російського ракетного удару - ДСНС

14:19 02.01.2024
У Харкові 49 постраждалих, зокрема шестеро дітей, одна людина загинула - ДСНС

У Харкові 49 постраждалих, зокрема шестеро дітей, одна людина загинула - ДСНС

12:25 02.01.2024
КМДА: у всіх районах Києва відновлено енергоживлення об'єктів водопостачання

КМДА: у всіх районах Києва відновлено енергоживлення об'єктів водопостачання

12:07 02.01.2024
У Солом'янському районі Києва кількість постраждалих зросла до 43 осіб - Кличко

У Солом'янському районі Києва кількість постраждалих зросла до 43 осіб - Кличко

11:31 02.01.2024
Кількість постраждалих у Солом'янському районі Києва зросла до 33 осіб - Кличко

Кількість постраждалих у Солом'янському районі Києва зросла до 33 осіб - Кличко

10:33 02.01.2024
У Києві ППО знищила понад 70 ракет і 15 БПЛА - КМВА

У Києві ППО знищила понад 70 ракет і 15 БПЛА - КМВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кількість загиблих у Києві внаслідок ракетного обстрілу 29 грудня збільшилася до 30 - КМВА

ЗС України поліпшили становище на південний схід від Новобахмутівки, а біля Вербового просунулися вперед

Зеленський про масований удар РФ по Україні: Ще жодна держава не відбивала раніше подібних комбінованих ударів - дронами, ракетами та балістикою

Повністю відновлено електропостачання на Київщині

НАБУ і САП скерували до суду другий епізод справи "Роттердам+"

ОСТАННЄ

Найближчими днями в північних областях України буде мороз, місцями ожеледиця - Укргідрометцентр

СБУ затримала в Києві ексчиновника, який чинив інформдиверсії проти України

РФ продовжує інтенсивні наступальні дії на куп'янському та бахмутському напрямках, перегруповується на лиманському - Сирський

Зеленський вручив сертифікати на отримання квартир Героям України та рідним загиблих Героїв

Російські окупанти на таврійському напрямку втратили 386 осіб і 40 одиниць техніки - Тарнавський

У медзакладах залишається 28 постраждалих унаслідок обстрілу Харкова у вівторок, двоє у важкому стані

Росіяни випустили 552 снаряди по Херсонській області, є поранений

Кількість втрат окупантів за добу становила 680 осіб

РФ намагається адаптуватися до можливостей української ППО, тому нові поставки Україні є вирішальними

Росіяни за ніч обстріляли Нікополь

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА