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08:34 03.01.2024

Росіяни випустили 552 снаряди по Херсонській області, є поранений

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Росіяни випустили 552 снаряди по Херсонській області, є поранений

Російські окупаційні війська за добу випустили 552 снаряди по Херсонській області, є поранений, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 121 обстріл, випустивши 552 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. Одна людина дістала поранення", - ідеться в його телеграм-каналі.

За словами Прокудіна, по місту Херсон ворог випустив 44 снаряди. Російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області; медичні заклади, адмінбудівлі, навчальні заклади, бібліотеку і станцію в Херсонському районі; завод у Бериславському районі.

 

 

 

Теги: #поранений #обстріли #херсонська_область

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