Нікопольська громада зазнала артобстрілів й ударів дронами, по Криворізькому району РФ завдала ракетного удару

Унаслідок комбінованого ворожого удару в Нікопольському районі пошкоджено 19 приватних будинків, транспортне підприємство й енергооб'єкт, у Криворізькому - зафіксовано влучання на територію приватного підприємства, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Напружений день... Шість артобстрілів і стільки ж ударів дронами-камікадзе по Нікопольщині. Окупанти атакували райцентр, Червоногригорівську, Покровську сільську, Марганецьку громади. На жаль, є постраждалі та руйнування в місті", - написав він у телеграм-каналі у вівторок.

За його даними, загалом пошкоджено 19 приватних будинків. "Зайнялася господарська споруда - пожежу рятувальники загасили. Також у районі пошкоджень зазнали транспортне підприємство та енергетичний об'єкт".

Лисак також поінформував, що по Криворізькому району було завдано ракетного удару - "ворог поцілив по території одного з підприємств. Без жертв. Наслідки уточнюються".

Раніше повідомлялося, що в Нікополі поранення дістали двоє людей. Пошкоджено приватне й промислове підприємства, дитсадок, паркову інфраструктуру, торговельний павільйон. Пошкоджено і три багатоповерхівки, 16 приватних будинків. Розбито п’ять господарських будівель, дві - знищено. Зачепило авто, лінію електропередач і газопроводи.