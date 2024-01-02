Події

19:05 02.01.2024

Глава МЗС Німеччини: Кожною ракетою Путін показує, що хоче знищити Україну

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Глава МЗС Німеччини: Кожною ракетою Путін показує, що хоче знищити Україну

Німеччина буде підтримувати народ України доти, доки він потребує нас, заявила міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок у відповідь на масовану атаку РФ по Україні 2 січня.

"Кожною ракетою Путін показує, що хоче знищити Україну. За допомогою систем Patriot і IRIS-T, які ми постачаємо, життя рятуються щодня. Ми підтримуємо народ України доти, доки він потребує нас і можливе повсякденне життя без страху і терору", - написала міністр у Х (раніше Tвіттер).

 

 

 

Теги: #рф #німеччина #реакція

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