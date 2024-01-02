У ЗСУ назвали черговим фейком РФ "інформацію" про нібито ураження бункера, де перебував заступник Залужного
"Інформація" російських пропагандистів про нібито ураження під час ракетного обстрілу Києва бункера, де перебував заступник головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, не має нічого спільного з реальністю, заявили в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.
"Російські пропагандисти активно поширюють "інформацію" про нібито ураження під час ракетного обстрілу Києва бункера, де перебував заступник головнокомандувача Збройних сил України. Такі заяви є черговим фейком російської державної пропаганди, який не має нічого спільного з реальністю. Радимо використовувати інформацію з офіційних джерел", - ідеться в повідомленні в телеграм-каналі.