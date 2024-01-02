У Києві триває ліквідація двох пожеж, що виникли внаслідок російського ракетного удару - ДСНС

У Києві рятувальники станом на 15:00 продовжують ліквідовувати наслідки масованого ракетного удару, повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"У Подільському районі триває ліквідація пожежі на одному зі складів. В Оболонському районі триває ліквідація пожежі на одному зі складських приміщень", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

На місцях задіяні 280 рятувальників і 64 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Як повідомлялося, унаслідок російського удару в Києві постраждали 49 людей, двоє осіб загинуло.