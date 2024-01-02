Залужний: Збиті за допомогою Patriot 10 ворожих "Кинджалів" - це рекорд, нам потрібно більше систем ППО і боєприпасів до них

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що 10 із 10 ворожих ракет "Кинджал", які збили українські сили за допомогою ЗРК Patriot, - це рекорд, і закликав партнерів надати Україні більше систем і боєприпасів до них.

"Сьогодні Повітряні сили Збройних сил України за допомогою ЗРК Patriot збили 10 із 10 російських аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал". Це рекорд. Якщо ракети вразять ціль, наслідки будуть катастрофічними", - написав він у Х (раніше Twitter) у вівторок.

Залужний також подякував партнерам за надані системи протиповітряної оборони.

"Дякую партнерам за ППО. Немає жодних підстав вважати, що ворог тут зупиниться. Тому нам потрібно більше систем і боєприпасів до них", - заявив головнокомандувач ЗСУ.