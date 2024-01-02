Події

13:12 02.01.2024

Поліція бере під цілодобову охорону пошкоджені обстрілом будинки в Харкові

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Поліція бере під цілодобову охорону всі житлові будинки та адміністративні приміщення, які постраждали внаслідок ранкового удару по Харкову, і припинятиме всі спроби мародерства, повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимир Тимошко.

"Ми будемо жорстко реагувати на всі факти мародерства, в рамках діючого законодавства. У разі наявності інформації про такі факти, просимо громадян негайно звертатись до найближчого підрозділу поліції або по лінії 102", - написав Тимошко на своїй сторінці у фейсбуці.

 

Теги: #харків #поліція #обстріли

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