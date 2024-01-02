Кількість загиблих у Солом'янському районі Києва зросла до двох осіб - ДСНС

Кількість загиблих унаслідок ракетної атаки в Солом'янському районі Києва зросла до двох осіб, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Київ. Станом на 12:00 в багатоповерховому житловому будинку Солом’янського району загинуло дві людини та 43 постраждало. На місці працюють психологи ДСНС, які вже надали допомогу 80 людям. Інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі.

Раніше було відомо про одну загиблу і 43 постраждалих.