Події

12:37 02.01.2024

Кількість загиблих у Солом'янському районі Києва зросла до двох осіб - ДСНС

1 хв читати
Кількість загиблих у Солом'янському районі Києва зросла до двох осіб - ДСНС

Кількість загиблих унаслідок ракетної атаки в Солом'янському районі Києва зросла до двох осіб, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Київ. Станом на 12:00 в багатоповерховому житловому будинку Солом’янського району загинуло дві людини та 43 постраждало. На місці працюють психологи ДСНС, які вже надали допомогу 80 людям. Інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі.

Раніше було відомо про одну загиблу і 43 постраждалих.

Теги: #жертви #соломянський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:59 02.01.2024
У Солом'янському районі Києва кількість постраждалих збільшилася до 49 осіб - Кличко

У Солом'янському районі Києва кількість постраждалих збільшилася до 49 осіб - Кличко

12:07 02.01.2024
У Солом'янському районі Києва кількість постраждалих зросла до 43 осіб - Кличко

У Солом'янському районі Києва кількість постраждалих зросла до 43 осіб - Кличко

11:31 02.01.2024
Кількість постраждалих у Солом'янському районі Києва зросла до 33 осіб - Кличко

Кількість постраждалих у Солом'янському районі Києва зросла до 33 осіб - Кличко

11:07 02.01.2024
2 січня внаслідок ракетної атаки чотири людини загинули, щонайменше 92 поранені - Зеленський

2 січня внаслідок ракетної атаки чотири людини загинули, щонайменше 92 поранені - Зеленський

09:40 02.01.2024
У Солом'янському районі Києва кількість постраждалих зросла до 20 осіб - Кличко

У Солом'янському районі Києва кількість постраждалих зросла до 20 осіб - Кличко

09:21 02.01.2024
У Солом'янському районі Києва 16 постраждалих у багатоповерховому будинку - Кличко

У Солом'янському районі Києва 16 постраждалих у багатоповерховому будинку - Кличко

00:01 02.01.2024
Число загиблих у Києві внаслідок атаки РФ 29 грудня збільшилося до 29 осіб

Число загиблих у Києві внаслідок атаки РФ 29 грудня збільшилося до 29 осіб

10:05 01.01.2024
Кількість загиблих у Києві внаслідок атаки РФ 29 грудня збільшилася до 28 осіб - військова адміністрація

Кількість загиблих у Києві внаслідок атаки РФ 29 грудня збільшилася до 28 осіб - військова адміністрація

07:53 01.01.2024
У Києві кількість загиблих від ракетного удару 29 грудня зросла до 27 людей

У Києві кількість загиблих від ракетного удару 29 грудня зросла до 27 людей

21:33 31.12.2023
У Польщі сталася ДТП, у якій загинули троє громадян України

У Польщі сталася ДТП, у якій загинули троє громадян України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Посол ЄС після атаки РФ: Україна наразі потребує більшої підтримки, щоб урятувати життя

У Солом'янському районі Києва кількість постраждалих збільшилася до 49 осіб - Кличко

По Україні було запущено майже 100 ракет різних типів - Зеленський

У Солом'янському районі Києва кількість постраждалих зросла до 43 осіб - Кличко

Кількість постраждалих унаслідок ранкових ударів по Харкову зросла до 45 осіб, одна жінка у вкрай важкому стані - ОВА

ОСТАННЄ

Координаторка ООН в Україні Браун: Я підтверджую наше зобов'язання продовжувати підтримувати народ України

Посол ЄС після атаки РФ: Україна наразі потребує більшої підтримки, щоб урятувати життя

Поліція бере під цілодобову охорону пошкоджені обстрілом будинки в Харкові

Кількість постраждалих унаслідок ударів по Харкову зросла до 47 осіб

Найближчими днями у всій Україні очікуються сніг і дощі, на північному сході суттєво похолодає

Одна дитина загинула, ще семеро дістали поранення внаслідок обстрілів ворога 1-2 січня - прокуратура

КМДА: у всіх районах Києва відновлено енергоживлення об'єктів водопостачання

По Україні було запущено майже 100 ракет різних типів - Зеленський

Енергетики частково відновили енергопостачання жителів столичного регіону

Унаслідок ранкових обстрілів Харкова пошкоджено магістральний газопровід і тепломагістраль

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА