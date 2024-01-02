Одна дитина загинула, ще семеро дістали поранення внаслідок обстрілів ворога 1-2 січня - прокуратура

Одна дитина загинула, ще семеро дістали поранення внаслідок обстрілів ворога 1-2 січня 2024 року, загалом унаслідок збройної агресії РФ загинули 515 дітей, інформують в Офісі генерального прокурора.

"Станом на ранок 1 січня 2024 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 515 дітей загинули та понад 1 179 отримали поранення різного ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі у вівторок.

За інформацією прокуратури, 1 січня внаслідок ворожої атаки безпілотників в Одесі загинув 15-річний хлопець.

"2 січня внаслідок обстрілу військами держави-агресора столиці постраждав 2-річний хлопчик, він знаходиться у лікарні. 2 січня через ракетний обстріл окупантами м. Харків травмовано п’ятьох дітей віком від 6 до 13 років", - зазначено в повідомленні.

Крім того, 2 січня внаслідок обстрілу ворогом Київської області постраждав 6-річний хлопчик.