У Києві ППО знищила понад 70 ракет і 15 БПЛА - КМВА

Сили і засоби ППО в Києві, за попередньою інформацією, знищили понад 60 крилатих ракет Х-101/Х555Х-55, а також більше ніж 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", окрім цього, знищено понад 15 БПЛА типу Shahed, повідомляє начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

"Повітряна тривога сумарно тривала майже 6 годин. Спочатку ворог запустив на столицю України приблизно півтора десятка баражуючих боєприпасів типу Shahed. А слідом за ними понад півтора десятка стратегічних бомбардувальників Ту-95МС запустили групами та хвилями крилаті ракети Х-101/Х555Х-55. Одночасно із заходом ракет на Київ, понад десять літаків Міг-31К запустили по столиці аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі у вівторок.

"Силами та засобами протиповітряної оборони було уражено усі БПЛА Shahed, понад шість десятків ракет Х-101/Х555Х-55 та десяток Х-47М2 "Кинджал", - наголошують у КМВА, однак остаточно тип і кількість знищених ворожих цілей встановлять у Повітряних силах ЗСУ.