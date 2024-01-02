Кличко: Десять людей постраждали в Солом'янському районі, дев’ять із них госпіталізували

Кількість постраждалих унаслідок ракетної атаки в Солом'янському районі Києва зросла до 10 осіб, 9 із них госпіталізували, повідомляє мер столиці Віталій Кличко.

"10 постраждалих у багатоповерховому будинку в Солом'янському районі, де сталося загоряння внаслідок ракетної атаки. Дев'ятьох із них госпіталізували, одному надали допомогу на місці. Працюють усі екстрені служби", - написав Кличко в телеграм-каналі у вівторок уранці.

Раніше повідомляли про трьох постраждалих.