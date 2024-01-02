Оперативна ситуація в Києві внаслідок ракетної атаки

У Подільському, Оболонському, Печерському, Деснянському та Святошинському районах столиці внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки є пошкодження, а також виникли пожежі, повідомив мер міста Віталій Кличко.

"У Подільському районі пожежа в декількох місцях. У Святошинському влучання в будівлю соціальної інфраструктури. У Печерському - влучання в дах багатоповерхівки. І виклик ще за однією адресою. В Оболонському - горить складське приміщення. У Деснянському загоряння в будівлі супермаркету. Скрізь працюють екстрені служби", - повідомив він.