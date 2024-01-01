Протягом доби відбулося 56 бойових зіткнень

Протягом доби на фронті між українськими захисниками та російськими окупантами відбулося 56 бойових сутичок, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні, опублікованому в понеділок увечері.

Протягом доби українські військові відбили 10 ворожих атак біля Богданівки, Кліщіївки, Андріївки Донецької області на бахмутському напрямку.

Крім цього, ЗСУ відбили 7 атак біля Синьківки та на схід від Петропавлівки Харківської області на куп'янському напрямку, де ворог за підтримки авіації намагався прорвати оборону.

На авдіївському напрямку противник за підтримки авіації намагався безуспішно поліпшити тактичне становище, ЗСУ відбили 4 атаки ворога біля Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та 14 атак біля Первомайського і Невельського Донецької області.

Також противник безуспішно намагався відновити втрачене становище неподалік Роботиного Запорізької області, де українські захисники відбили 3 атаки.

На лиманському, мар'їнському та шахтарському напрямках окупанти наступальних дій не вели.

"Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 18 безуспішних штурмових дій, але українські воїни й надалі утримують зайняті позиції та завдають противнику значних втрат", - наголошують у Генштабі.