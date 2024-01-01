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14:16 01.01.2024

Запрацював оновлений короткий номер гарячої лінії Міноборони

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Запрацював оновлений короткий номер гарячої лінії Міноборони

Телефонна гаряча лінія для військовослужбовців та членів їхніх родин за коротким номером 1512 запрацювала з понеділка, 1 січня, повідомляють на сайті Міністерства оборони України.

Крім того, продовжує роботу номер гарячої лінії оборонного відомства 0-800-500-442, доступний для користувачів усіх операторів мобільного зв'язку.

"Консультування військових та членів їхніх родин щодо складних та болючих питань, реєстрацію їхніх звернень цілодобово здійснюватимуть десятки високопрофесійних працівників Урядового контактного центру… Відповідати на запити будуть найкращі спеціалісти Урядового контактного центру, серед них і психологи, які зможуть надати необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні.

За новим номером гаряча лінія доступна користувачам усіх національних операторів, окрім "Київстар" з огляду на технічні налаштування, які планується виправити найближчим часом, зазначають у відомстві.

Теги: #міноборони #допомога #номер

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