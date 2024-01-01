Після російських ракетоносіїв у Чорному морі настане черга підводних човнів - глава СБУ про використання морських дронів

Українські морські дрони змусили зайти російські кораблі в порти базування, що дало змогу відновити роботу "зернового коридору" в Чорному морі, йдеться в статті "Української правди", опублікованій у понеділок.

"Ми прагнемо вибити всі ракетоносії з української акваторії Чорного моря. А тоді звернемо увагу і на підводні човни", - сказав керівник Служби безпеки України Василь Малюк виданню.

За його словами, президент України Володимир Зеленський поставив завдання зробити так, щоб Україна домінувала в Чорному морі. "Для СБУ цей напрям - один із пріоритетних. Зокрема, нашими цілями стали ракетоносії, за допомогою яких ворог обстрілював українські території", - сказав глава СБУ.

Як зазначається у статті, українська спецслужба використовує два дрони власного виробництва. Перший - Sea Baby, який несе 850 кг заряду, оснащений зв'язком вартістю $300 тис., а також вогнеметною системою. Другий - "Мамай", є дроном-камікадзе, який може донести 450 кг вибухівки в будь-яку точку Чорного моря.

Малюк зазначив, що росіяни вже вивели всі великі кораблі з Криму, але це їм не допоможе. "Російського флоту в Криму не повинно бути взагалі", - наголосив глава СБУ.