Події

13:07 01.01.2024

Після російських ракетоносіїв у Чорному морі настане черга підводних човнів - глава СБУ про використання морських дронів

1 хв читати
Після російських ракетоносіїв у Чорному морі настане черга підводних човнів - глава СБУ про використання морських дронів

Українські морські дрони змусили зайти російські кораблі в порти базування, що дало змогу відновити роботу "зернового коридору" в Чорному морі, йдеться в статті "Української правди", опублікованій у понеділок.

"Ми прагнемо вибити всі ракетоносії з української акваторії Чорного моря. А тоді звернемо увагу і на підводні човни", - сказав керівник Служби безпеки України Василь Малюк виданню.

За його словами, президент України Володимир Зеленський поставив завдання зробити так, щоб Україна домінувала в Чорному морі. "Для СБУ цей напрям - один із пріоритетних. Зокрема, нашими цілями стали ракетоносії, за допомогою яких ворог обстрілював українські території", - сказав глава СБУ.

Як зазначається у статті, українська спецслужба використовує два дрони власного виробництва. Перший - Sea Baby, який несе 850 кг заряду, оснащений зв'язком вартістю $300 тис., а також вогнеметною системою. Другий - "Мамай", є дроном-камікадзе, який може донести 450 кг вибухівки в будь-яку точку Чорного моря.

Малюк зазначив, що росіяни вже вивели всі великі кораблі з Криму, але це їм не допоможе. "Російського флоту в Криму не повинно бути взагалі", - наголосив глава СБУ.

Теги: #сбу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:45 27.12.2023
СБУ знищила понад 500 російських танків у 2023 році

СБУ знищила понад 500 російських танків у 2023 році

13:25 26.12.2023
СБУ затримала в Києві власника інтернет-провайдера, який транслював кремлівську пропаганду на Луганщині

СБУ затримала в Києві власника інтернет-провайдера, який транслював кремлівську пропаганду на Луганщині

21:00 24.12.2023
СБУ використовує морські дрони "Sea Baby" і "Мамай" для спецоперацій на Чорному морі

СБУ використовує морські дрони "Sea Baby" і "Мамай" для спецоперацій на Чорному морі

11:40 21.12.2023
СБУ посилює роботу в тилу ворога - голова спецслужби

СБУ посилює роботу в тилу ворога - голова спецслужби

20:34 20.12.2023
СБУ оголосила в розшук російського олігарха Фрідмана

СБУ оголосила в розшук російського олігарха Фрідмана

14:27 20.12.2023
Голові ЦВК і двом російським політтехнологам заочно повідомлено про підозру за організацію незаконних виборів в окупованих районах

Голові ЦВК і двом російським політтехнологам заочно повідомлено про підозру за організацію незаконних виборів в окупованих районах

12:18 20.12.2023
Правоохоронці здійснюють обшуки в Ужгородській міськраді - джерело

Правоохоронці здійснюють обшуки в Ужгородській міськраді - джерело

16:32 19.12.2023
Нафтотрейдерам з Херсона, які заправляли ворожі танки, повідомлено про підозру

Нафтотрейдерам з Херсона, які заправляли ворожі танки, повідомлено про підозру

10:55 19.12.2023
Агента ФСБ, який хотів завербувати співробітницю СБУ, засуджено до реального 15-річного терміну ув'язнення

Агента ФСБ, який хотів завербувати співробітницю СБУ, засуджено до реального 15-річного терміну ув'язнення

10:56 18.12.2023
СБУ знешкодила агентурну мережу ФСБ, яка 18 жовтня скоригувала російські ракети по багатоповерхівці в Запоріжжі

СБУ знешкодила агентурну мережу ФСБ, яка 18 жовтня скоригувала російські ракети по багатоповерхівці в Запоріжжі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Новорічна ніч в Україні минула без суттєвих порушень, але з ворожими атаками - Нацполіція

У Львові пошкоджено будівлі університету, де навчався Бандера, і знищено музей Шухевича

Кількість загиблих у Києві внаслідок атаки РФ 29 грудня збільшилася до 28 осіб - військова адміністрація

В Одесі внаслідок російської атаки загинув 15-річний підліток - ОВА

Окупанти атакували Хмельницьку область "Шахедами", важко травмована дитина - ОВА

ОСТАННЄ

Новорічна ніч в Україні минула без суттєвих порушень, але з ворожими атаками - Нацполіція

У Києві за 2023 рік зафіксовано 42 температурні рекорди, три з них - 30 грудня

Кличко в новорічну ніч приїхав до захисників на передову з подарунками: дронами, квадрокоптерами, спорядженням

У Львові пошкоджено будівлі університету, де навчався Бандера, і знищено музей Шухевича

У Донецькій області через обстріли РФ поранені п’ять мирних жителів - ОВА

У Бєлгороді знешкоджено офіцера слідчого комітету РФ - ГУР МО

Окупанти обстріляли Середину-Буду та 12 сіл у Чернігівській і Сумській областях, без постраждалих

На Черкащині вночі збито три дрони, без постраждалих

Кількість загиблих у Києві внаслідок атаки РФ 29 грудня збільшилася до 28 осіб - військова адміністрація

В Одесі внаслідок російської атаки загинув 15-річний підліток - ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА