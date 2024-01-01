У Києві за 2023 рік зафіксовано 42 температурні рекорди, три з них - 30 грудня

42 температурні рекорди зафіксовано впродовж 2023 року в українській столиці від початку метеорологічних спостережень, які ведуться з 1881 року.

"За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, 30 грудня в Києві було зафіксовано три температурні рекорди. Мінімальна температура повітря в столиці виявилася найтеплішою цього дня, оскільки не опустилася нижче 4,9°С. Попереднє рекордне значення 3,0°С у 2003-му та 2020 роках перевищено на 1,9°С", - повідомляється на сайті обсерваторії.

"Максимальна температура повітря сягнула 10,5°С, що на 3,0°С вище за попередній рекордний показник 2020 року. Середньодобова температура повітря виявилася найвищою за час проведення спостережень цього дня і становила 6,9°С, що перевищило попередній рекордний показник того ж 2020 року на 1,6°С, а кліматичну норму - на 8,6°С. За багаторічними показниками така температура повітря відповідає 1 квітня", - ідеться в повідомленні.

Крім того, за даними спостережень метеостанції обсерваторії, 26 грудня в столиці зафіксовано рекорд середньодобової температури повітря для цього дня, який становив +5,9°С, що на 0,1°С вище, ніж 2015 року. За кліматичною нормою така температура відповідає кінцю березня.

20 грудня максимальна температура повітря в Києві перевищила на 1,5°С рекордне значення 1982 року для цього дня і становила +10,6°С.

Найтеплішим днем грудня в Києві залишається 15-те число 2019 року, коли температура сягнула +15,2°С.