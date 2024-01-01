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11:54 01.01.2024

Кличко в новорічну ніч приїхав до захисників на передову з подарунками: дронами, квадрокоптерами, спорядженням

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Кличко в новорічну ніч приїхав до захисників на передову з подарунками: дронами, квадрокоптерами, спорядженням

Мер Києва Віталій Кличко вже вдруге зустрічав Новий рік разом з бійцями на найгарячіших ділянках фронту. Він приїхав підтримати їх та привіз допомогу. Про це Віталій Кличко повідомив на своїй сторінці у Facebook та показав відео. Також про візит Кличка у переддень Нового року повідомила 92 ОШБр імені кошового отамана Івана Сірка.

"Уже за традицією, другий рік поспіль зустрічаю з бійцями на Донбасі. Заїхав привітати військових, які бʼються на найгарячіших ділянках фронту на сході України. Відвідав 5 військових підрозділів, поспілкувався і підтримав наших захисників. Привезли їм дрони (80 FPV та 8 квадрокоптерів Mavic 3), деяке інше спорядження, про яке вони просили, хімічні грілки, продукти харчування", - повідомив Віталій Кличко.

Він поспілкувався із захисниками і розповів про спільне новорічне бажання.

"Підтримуємо наших бійців, які героїчно бʼються в надскладних умовах. Без сну, в холоді й багнюці, під постійним вогнем ворога. Сьогодні всі вони згадували свої родини, трохи жартували і загадували одне бажання. Ви знаєте яке! З Новим роком! Нехай він буде для України переможним!" - наголосив Віталій Кличко.

У 92 бригаді зазначили, що Віталій Кличко привіз багато потрібних і вкрай важливих речей.

"Подарунків багато не буває, а особливо таких! У переддень Нового року міський голова Києва  завітав у гості до 92 ОШБр імені кошового отамана Івана Сірка. "Підтримати і привітати!" – з такими словами Віталій Кличко передав чимало потрібних і вкрай важливих  речей, які допоможуть воїнам захищати Батьківщину. Дякуємо всім, хто і у свята, і у будні підставляє плече допомоги! Тільки разом вистоїмо!" - йдеться у повідомленні на сторінці бригади у Facebook.

Раніше повідомлялося, що на запрошення військових Віталій Кличко зустрів минулий Новий рік разом із захисниками Бахмуту.

Також повідомлялося, що у грудні 2023 року брати Клички придбали та передали сотні FPV-дронів захисникам Авдіївки.

Теги: #всу #кличко #допомога #дрони

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