Окупанти обстріляли Середину-Буду та 12 сіл у Чернігівській і Сумській областях, без постраждалих

Російські окупанти обстріляли місто Середина-Буда і вісім сіл Шосткинського району Сумської області за минулу добу, повідомляється на сторінці Оперативного командування "Північ" у фейсбуці.

"Шосткинський район: Бачівськ - три приходи, імовірно міномет 120 мм; Середина-Буда – сім приходів, імовірно міномет 120 мм; Гутко-Ожинка - два приходи, імовірно РСЗВ; Вовківка – п’ять приходів, імовірно міномет 120 мм; Зноб-Трубчевська - три обстріли: 12 приходів, імовірно міномет 120 мм; Баранівка - чотири приходи, імовірно міномет 120 мм; Рожковичі - чотири приходи, імовірно міномет 120 мм; Сваркове - два приходи, імовірно ствольна артилерія; Дем'янівка - два приходи, імовірно міномет 120 мм", - ідеться в повідомленні.

Також під мінометний обстріл потрапили села Блешня і Леонівка Новгород-Сіверського району та село Хрінівка Корюківського району Чернігівської області, а також село Малушине Конотопського району Сумської області.

"Чернігівська область. Семенівська громада: Блешня – шість приходів, імовірно міномет 120 мм; Леонівка – чотири приходи, імовірно міномет 120 мм. Сновська громада: Хренівка – чотири приходи, ймовірно міномет 120 мм. Сумська область. Конотопський район: Малушине - два приходи, ймовірно міномет 120 мм", - повідомляється у зведенні.

Інформації про загиблих або поранених серед місцевого населення не зафіксовано.

Загалом за добу нараховано 15 обстрілів (57 вибухів) із різних видів озброєння.