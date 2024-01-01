У Києві кількість загиблих від ракетного удару 29 грудня зросла до 27 людей

У Києві кількість загиблих від ракетного удару 29 грудня зросла до 27 осіб, повідомили в Міністерстві внутрішніх справ України в понеділок уранці.

"Кількість загиблих від ракетного удару по столиці 29 грудня 2023 року зросла до 27 осіб. Протягом доби в Шевченківському районі з-під завалів рятувальники деблокували тіла 8 загиблих", - наголошується в повідомленні в телеграм-каналі МВС.

Аварійно-рятувальні роботи тривають у цілодобовому режимі.

У Києві 1 січня оголошено жалобу.