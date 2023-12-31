Київ спрямував на підтримку військових 7 млрд грн. і збільшуватиме допомогу ЗСУ

Незважаючи на те, що Київ, як і інші міста, може допомагати тільки тим підрозділам, які сформовані та зареєстровані на території громади, столична влада знаходить можливості допомагати й іншим підрозділам ЗСУ, а також збільшуватиме цю допомогу, заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу "Київ", передає прес-служба КМДА.

"7 мільярдів гривень Київ спрямував на допомогу нашим військовим. А це - 10 відсотків від бюджету столиці. Хоча спочатку сума була запланована набагато менша - 100 мільйонів. Ми майже щодня отримуємо запити від наших Захисників. І ми жодного разу не залишили їх без відповіді, без допомоги. Це і авто - 170 машин різного типу ми передали різним підрозділам ЗСУ. Це і бронежилети, і каски, аптечки, засоби зв'язку, медичне обладнання...Тільки на дрони з бюджету міста виділили 1 мільярд 550 мільйонів гривень. Тому що ми розуміємо, що від міцності наших військових залежить наше майбутнє", - наголосив Кличко.

Він зазначив, що майже на кожному засіданні Київрада вносить зміни до бюджету, щоб збільшити допомогу українській армії. Також чимало коштів місто спрямувало на зведення фортифікаційних споруд.

Кличко додав, що допомога захисникам - це також і соціальна складова.

"Місто надає матеріальну допомогу ветеранам і сім'ям героїв - 800 мільйонів гривень тільки у 2023 році. Також ми постійно закуповуємо медичне обладнання для військових госпіталів і реабілітаційних центрів. Виділяємо кошти і на придбання квартир для родин Захисників... Також для матеріального заохочення новобранців Київ виплачує 30 тисяч гривень мобілізованим з 1 грудня. І робитиме це й наступного року", - наголосив Кличко.

"На наступний рік ми попередньо запланували в бюджеті 1 мільярд гривень на допомогу армії. Але можу запевнити: ми й надалі збільшуватимемо допомогу, незважаючи на те, що в нас забрали військовий ПДФО (податок на доходи фізосіб - ІФ-У). А це втрати для бюджету столиці - близько 7 мільярдів гривень. Це при тому, що Київ досі віддає до Держбюджету 60 відсотків ПДФО (інші міста - 40 відсотків). Але повторюю: ми робитимемо все, щоб ефективно допомагати нашим Захисникам", - наголосив Кличко.