Королева Данії Маргрете II оголосила про зречення від престолу, 14 січня на трон зійде її син Фредерік

Королева Данії Маргрете II під час свого новорічного виступу оголосила про те, що покидає королівський престол, повідомляють на сайті данського телеканалу TV2 у неділю.

"Я залишаю трон своєму синові, наслідному принцу Фредеріку", - сказала королева.

Зміна престолу відбудеться 14 січня 2024 року. Після засідання Державної ради прем'єр-міністр оголосить про зміну престолу в замку Крістіансборг.

У повідомленні наголошується, що наступні дії королеви порушують традицію, що склалася в королівському домі впродовж кількох поколінь. Раніше вона також заявляла, що продовжуватиме свою діяльність до самої смерті. Однак 2023 року королева перенесла операцію на спині, і це дало привід замислитися, чи не настав час залишити відповідальність наступному поколінню, йшлося в її новорічній промові.

"Я вирішила, що зараз саме час. 14 січня 2024 року - через 52 роки після того, як я змінила свого улюбленого батька - я піду з посади королеви Данії", - сказала Маргрете II.

Вона вступила на престол 14 січня 1972 року після смерті її батька, короля Фредеріка IX.

Після зміни престолу Маргрете II продовжить носити титул Її Величності.

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен у відповідь на заяву королеви подякувала їй "за відданість справі протягом усього життя і невтомні зусилля на благо Королівства". "Королева Маргрете є втіленням Данії і впродовж багатьох років вкладала слова і почуття в те, ким ми є як народ і як нація", - йдеться в письмовій заяві глави данського уряду.

Спадкоємному принцу Фредеріку 55 років.