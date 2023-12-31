Події

21:24 31.12.2023

Королева Данії Маргрете II оголосила про зречення від престолу, 14 січня на трон зійде її син Фредерік

2 хв читати
Королева Данії Маргрете II оголосила про зречення від престолу, 14 січня на трон зійде її син Фредерік

Королева Данії Маргрете II під час свого новорічного виступу оголосила про те, що покидає королівський престол, повідомляють на сайті данського телеканалу TV2 у неділю.

"Я залишаю трон своєму синові, наслідному принцу Фредеріку", - сказала королева.

Зміна престолу відбудеться 14 січня 2024 року. Після засідання Державної ради прем'єр-міністр оголосить про зміну престолу в замку Крістіансборг.

У повідомленні наголошується, що наступні дії королеви порушують традицію, що склалася в королівському домі впродовж кількох поколінь. Раніше вона також заявляла, що продовжуватиме свою діяльність до самої смерті. Однак 2023 року королева перенесла операцію на спині, і це дало привід замислитися, чи не настав час залишити відповідальність наступному поколінню, йшлося в її новорічній промові.

"Я вирішила, що зараз саме час. 14 січня 2024 року - через 52 роки після того, як я змінила свого улюбленого батька - я піду з посади королеви Данії", - сказала Маргрете II.

Вона вступила на престол 14 січня 1972 року після смерті її батька, короля Фредеріка IX.

Після зміни престолу Маргрете II продовжить носити титул Її Величності.

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен у відповідь на заяву королеви подякувала їй "за відданість справі протягом усього життя і невтомні зусилля на благо Королівства". "Королева Маргрете є втіленням Данії і впродовж багатьох років вкладала слова і почуття в те, ким ми є як народ і як нація", - йдеться в письмовій заяві глави данського уряду.

Спадкоємному принцу Фредеріку 55 років.

 

 

 

Теги: #монарх #данія #зміна

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

05:15 20.12.2023
США уклали угоду про розміщення своїх військ на території Данії

США уклали угоду про розміщення своїх військ на території Данії

17:39 07.12.2023
Данський Червоний Хрест провів тренінг з ефективного лідерства для колег з України

Данський Червоний Хрест провів тренінг з ефективного лідерства для колег з України

10:56 17.11.2023
Данія передала українським військовим морякам автономні гідрографічні комплекси

Данія передала українським військовим морякам автономні гідрографічні комплекси

09:38 15.11.2023
Данія перевірятиме танкери з російською нафтою - ЗМІ

Данія перевірятиме танкери з російською нафтою - ЗМІ

13:21 13.11.2023
Данія продовжила дозвіл на проживання українських біженців до березня 2025 року

Данія продовжила дозвіл на проживання українських біженців до березня 2025 року

23:12 27.10.2023
Президент призначив Яневського на посаду посла України у Данії

Президент призначив Яневського на посаду посла України у Данії

19:07 26.10.2023
Данія передає Україні військову техніку на $520 млн

Данія передає Україні військову техніку на $520 млн

18:55 24.10.2023
Зеленський обговорив із главою Міноборони Данії питання посилення неба винищувачами й ППО

Зеленський обговорив із главою Міноборони Данії питання посилення неба винищувачами й ППО

13:12 12.10.2023
Данія профінансувала постачання Україні великої партії військової техніки, зброї та боєприпасів чеського виробництва

Данія профінансувала постачання Україні великої партії військової техніки, зброї та боєприпасів чеського виробництва

20:50 02.10.2023
Данія виділила 100 млн данських крон на закупівлю боєприпасів для України

Данія виділила 100 млн данських крон на закупівлю боєприпасів для України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Польщі сталася ДТП, у якій загинули троє громадян України

РФ вивела в Чорне море три ракетоносії із загальним залпом 24 "Калібри", рівень ракетної загрози надвисокий

Силами оборони за два роки знищено понад 1700 російських ракет різних типів

Залужний привітав військовослужбовців: Прийдешній 2024 рік не буде легким, боротьба за свободу і майбутнє наших дітей триває

Зеленський привітав українців із прийдешнім новим роком: Кожне своє завтра ми відстоюємо власноруч

ОСТАННЄ

У Польщі сталася ДТП, у якій загинули троє громадян України

РФ вивела в Чорне море три ракетоносії із загальним залпом 24 "Калібри", рівень ракетної загрози надвисокий

Силами оборони за два роки знищено понад 1700 російських ракет різних типів

ЗС України за добу завдали ударів по 14 місцях скупчення окупантів та їхньої техніки

Окупанти за добу завдали 12 ракетних і 58 авіаударів, обстріляли понад 110 населених пунктів - Генштаб ЗСУ

Залужний привітав військовослужбовців: Прийдешній 2024 рік не буде легким, боротьба за свободу і майбутнє наших дітей триває

ЗС України відбили всі атаки на свої позиції на лівобережжі в Херсонській області, під Авдіївкою відбито 12 атак, на куп'янському напрямку - 11

Кілька десятків ворожих ударних дронів у небі України, працює ППО

Зеленський привітав українців із прийдешнім новим роком: Кожне своє завтра ми відстоюємо власноруч

Дніпропетровську область окупанти за день 12 разів атакували дронами-камікадзе і 5 разів обстріляли з артилерії - ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА