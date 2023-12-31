Події

13:39 31.12.2023

У перший день нового року в західних, північних та Вінницькій областях - помірний дощ, у Карпатах - значний, повідомляють синоптики

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У перший день нового року в західних, північних та Вінницькій областях - помірний дощ, у Карпатах - значний, повідомляють синоптики

У понеділок, 1 січня, у західних, вдень і в північних та Вінницькій областях помірний дощ, на Закарпатті та в Карпатах місцями значний дощ і мокрий сніг; на решті територій України без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

У центральних і південних областях уночі та вранці місцями туман. Вітер переважно південний, 5-10 м/с, у Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 2-7° тепла, на півдні України 6-11°.

У Києві в понеділок уночі без опадів, удень дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 4-6° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 1 січня найвища температура вдень була 13,2° у 2023 р., найнижча вночі -22,8° у 1896, 1909, 1970 рр.

У вівторок, 2 січня, в Україні дощ із переходом у мокрий сніг, у більшості південних, вдень і центральних областей без опадів.

Вітер західний із переходом на східний, 5-10 м/с.

Температура вночі та вдень 0-5° тепла, у південній частині та східних областях удень 4-9° тепла. У Карпатах сніг; температура вночі та вдень 1-6° морозу.

У Києві у вівторок дощ із переходом у мокрий сніг. Вітер західний із переходом на східний, 5-10 м/с. Температура вночі та вдень 2-4° тепла.

Теги: #погода #прогноз

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