Кількість постраждалих у Херсоні зросла до семи осіб - ОВА

Кількість постраждалих унаслідок обстрілу Херсона зросла до семи осіб, поранень зазнав 48-річний житель міста, який самостійно звернувся до лікарні, а також 71-річний чоловік, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Ще одного травмованого забрала швидка. У 71-річного чоловіка вибухова травма, осколкове поранення спини. Поранення він дістав у власному будинку", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, російські окупанти обстріляли Корабельний район Херсона. Раніше було відомо про п'ятьох поранених.