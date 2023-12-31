Події

13:20 31.12.2023

Кількість постраждалих у Херсоні зросла до семи осіб - ОВА

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Кількість постраждалих унаслідок обстрілу Херсона зросла до семи осіб, поранень зазнав 48-річний житель міста, який самостійно звернувся до лікарні, а також 71-річний чоловік, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Ще одного травмованого забрала швидка. У 71-річного чоловіка вибухова травма, осколкове поранення спини. Поранення він дістав у власному будинку", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, російські окупанти обстріляли Корабельний район Херсона. Раніше було відомо про п'ятьох поранених.

 

Теги: #херсон #постраждалі

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