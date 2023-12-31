Події

13:07 31.12.2023

Померла одна з постраждалих унаслідок ракетного обстрілу м. Сміла 29 грудня - голова ОВА

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Померла 61-річна жителька, яка дістала поранення внаслідок ракетного обстрілу м. Сміла Черкаської області, повідомляє голова ОВА Ігор Табурець.

"Російська ракета забрала життя 61-річної мешканки Сміли Надії Іванівни Голуб. З п'ятниці, коли ворог влучив по місту, лікарі боролися за її життя. Але на жаль...", - написав голова ОВА в телеграм-каналі в неділю.

Як повідомлялося, 29 грудня ракета влучила по приватних будинках Сміли. Раніше було відомо про 9 поранених, серед них дитина. Пошкоджено 51 будинок.

 

Теги: #жертви #черкаська_область

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