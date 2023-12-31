Кількість постраждалих унаслідок обстрілу Херсона зросла до 5 осіб – голова МВА

Кількість постраждалих унаслідок обстрілу Херсона зросла до 5 осіб, ще двоє чоловіків дістали контузію, повідомляє голова міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"За медичною допомогою звернулися ще двоє чоловіків. В обох контузія.

На момент обстрілу Корабельного району Херсона з боку російських окупаційних військ близько 10.20 вони перебували в машині", – написав Мрочко в телеграм-каналі в неділю. Як повідомлялося, російські окупанти обстріляли Корабельний район Херсона. Раніше було відомо про трьох поранених.