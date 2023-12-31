Події

11:33 31.12.2023

Унаслідок ворожих обстрілів на Донеччині загинуло 4 людини, поранено - 12 - Нацполіція

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За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів у Донецькій області загинули 4 жителів, 12 - дістали поранення, також пошкоджено 48 житлових будинків, повідомляє Національна поліція України.

"Окупанти завдали 20 ударів по цивільному населенню. Ворог атакував житлові квартали з усіх видів зброї: від авіації та ракет "Іскандер" до реактивної артилерії та БпЛА. Під вогнем було 10 населених пунктів: міста Авдіївка, Курахове, Селидове, селище Вишневе, села Бердичі, Ласточкине, Новоукраїнка, Олександро-Калинове, Островське, Прогрес", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в неділю.

Унаслідок ворожого авіаудару по Авдіївці загинув мирний житель, пошкоджено приватні будинки. Крім цього, росіяни завдали по Селидовому три ракетні удари, зокрема з ОТРК "Іскандер-М", унаслідок цього загинули двоє людей, 12 дістали поранення, зруйновано 38 приватних і 5 багатоквартирних будинків, навчальний заклад, адмінбудівлю. Унаслідок артилерійського обстрілу села Прогрес загинула людина

Загалом унаслідок російських обстрілів в області пошкоджено 67 цивільних об'єктів, із них 48 житлових будинків, лікарня,

навчальний заклад, адмінбудівлі, критична інфраструктура.

 

Теги: #обстріли #донецька_область

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