В Одеській області вночі знищено 6 БпЛА "Shahed" - голова ОВА

В Одеській області в ніч на неділю сили ППО знищили 6 ударних БпЛА "Shahed", внаслідок падіння уламків на відкритій території виникла пожежа, яку було ліквідовано, повідомляє глава ОВА Олег Кіпер.

"Вночі російські терористи атакували Одеську область ударними безпілотниками. Над нашим регіоном сили ППО знищили шість ворожих "шахедів". Уламками збитого безпілотника в прибережній зоні Одеського району спричинено пожежу на відкритій території. Вогонь оперативно ліквідовано. Інформації про постраждалих не надходило", - написав Кіпер у телеграм-каналі в неділю вранці.