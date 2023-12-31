Події

10:37 31.12.2023

В Одеській області вночі знищено 6 БпЛА "Shahed" - голова ОВА

1 хв читати
В Одеській області вночі знищено 6 БпЛА "Shahed" - голова ОВА

В Одеській області в ніч на неділю сили ППО знищили 6 ударних БпЛА "Shahed", внаслідок падіння уламків на відкритій території виникла пожежа, яку було ліквідовано, повідомляє глава ОВА Олег Кіпер.

"Вночі російські терористи атакували Одеську область ударними безпілотниками. Над нашим регіоном сили ППО знищили шість ворожих "шахедів". Уламками збитого безпілотника в прибережній зоні Одеського району спричинено пожежу на відкритій території. Вогонь оперативно ліквідовано. Інформації про постраждалих не надходило", - написав Кіпер у телеграм-каналі в неділю вранці.

 

Теги: #одеська_область #бпла

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:38 31.12.2023
У Хмельницькій області внаслідок нічної атаки БпЛА виникла пожежа на об'єкті критичної інфраструктури - ОВА

У Хмельницькій області внаслідок нічної атаки БпЛА виникла пожежа на об'єкті критичної інфраструктури - ОВА

10:27 31.12.2023
Вночі сили ППО знищили 21 із 49 БпЛА "Shahed", які атакували Україну - ПС ЗСУ

Вночі сили ППО знищили 21 із 49 БпЛА "Shahed", які атакували Україну - ПС ЗСУ

01:32 31.12.2023
Харків під атакою "шахедів", зафіксовано кілька прильотів у центрі міста

Харків під атакою "шахедів", зафіксовано кілька прильотів у центрі міста

09:51 29.12.2023
На Одещині двоє людей загинули і десятеро поранені внаслідок атаки РФ - ОВА

На Одещині двоє людей загинули і десятеро поранені внаслідок атаки РФ - ОВА

23:50 28.12.2023
РФ атакує Україну ударними БпЛА з кількох напрямків - Повітряні сили ЗСУ

РФ атакує Україну ударними БпЛА з кількох напрямків - Повітряні сили ЗСУ

23:43 27.12.2023
Камишін: ми готові виробляти достатню кількість боєприпасів для БПЛА, підводні дрони у роботі

Камишін: ми готові виробляти достатню кількість боєприпасів для БПЛА, підводні дрони у роботі

08:53 27.12.2023
Унаслідок падіння збитого БПЛА в Одеському районі виникла пожежа, є загиблий і поранені

Унаслідок падіння збитого БПЛА в Одеському районі виникла пожежа, є загиблий і поранені

16:14 26.12.2023
Дрони для ЗСУ: GG.BET закупили БПЛА для “штурмовиків”

Дрони для ЗСУ: GG.BET закупили БПЛА для “штурмовиків”

08:55 25.12.2023
П'ять БПЛА збила ППО над Дніпропетровською областю - ОВА

П'ять БПЛА збила ППО над Дніпропетровською областю - ОВА

23:07 24.12.2023
Ліквідовано ще один російський Су-34 - Повітряні сили

Ліквідовано ще один російський Су-34 - Повітряні сили

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кількість загиблих унаслідок ракетної атаки на Київ 29 грудня зросла до 21 людини - КМВА

Тарнавський: окупанти знову активно застосовують керовані авіабомби

Вночі сили ППО знищили 21 із 49 БпЛА "Shahed", які атакували Україну - ПС ЗСУ

Кількість постраждалих унаслідок вечірнього удару по Харкову зросла до 28, у Боровій загинули три людини

До 19 зросла кількість жертв російської атаки Києва 29 грудня

ОСТАННЄ

Чистий приплив в Україну за тиждень становив 22 тис. - Держприкордонслужба

Окупанти обстріляли Херсон, поранено троє людей - голова МВА

Унаслідок ворожих обстрілів на Донеччині загинуло 4 людини, поранено - 12 - Нацполіція

Кількість загиблих унаслідок ракетної атаки на Київ 29 грудня зросла до 21 людини - КМВА

Тарнавський: окупанти знову активно застосовують керовані авіабомби

У Черкаській області вночі ліквідували 4 ударні БпЛА, без постраждалих і руйнувань - ОВА

У Середземному морі чергують три кораблі РФ, два з яких - носії "Калібрів", у Чорному - п'ять і один в Азовському - ВМС

Війна Ізраїлю і ХАМАС триватиме кілька місяців, заявив Нетаньягу

Жертвами російської терористичної атаки по Дніпру вже стали 7 осіб, у лікарнях ще 18 осіб

Кількість постраждалих унаслідок вечірнього удару по Харкову зросла до 28, у Боровій загинули три людини

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА