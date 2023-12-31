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10:27 31.12.2023

Вночі сили ППО знищили 21 із 49 БпЛА "Shahed", які атакували Україну - ПС ЗСУ

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Вночі сили ППО знищили 21 із 49 БпЛА "Shahed", які атакували Україну - ПС ЗСУ

У ніч на неділю сили протиповітряної оборони знищили 21 ударний БпЛА типу "Shahed", які атакували Україну, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"У ніч на 31 грудня 2023 року російські окупанти атакували ударними БпЛА типу "Shahed" із трьох напрямків: мис Чауда (Крим), район Приморсько-Ахтарська та Курська область - РФ. Загалом зафіксовано 49 ворожих безпілотників "Shahed-136/131"", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в неділю вранці.

Крім цього, ворог завдав удару по Харкову шістьма зенітними керованими ракетами С-300.

У ПС ЗСУ зазначають, що більшість ударних БпЛА окупанти спрямували по передній лінії оборони, а також по цивільних, військових та інфраструктурних об'єктах прифронтових територій, зокрема в Харківській, Херсонській, Миколаївській та Запорізькій областях.

"У різних регіонах України підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони, винищувальною авіацією та зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил знищено 21 "шахед" ворога", - зазначається в повідомленні.

 

Теги: #бпла #пс_зсу

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