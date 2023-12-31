Жертвами російської терористичної атаки по Дніпру вже стали 7 осіб, у лікарнях ще 18 осіб

Жертвами російської терористичної атаки по Дніпру 29 грудня вже стали 7 осіб, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"У лікарні помер ще один постраждалий від масованої ракетної атаки, яка сталася вранці 29 грудня. Це 45-річний чоловік. Медики до останнього боролися за нього", - йдеться в його телеграм-каналі.

За його словами, загалом 7 осіб стали жертвами терористичної атаки 29 грудня.

Водночас ще 18 пацієнтів залишаються в лікарнях. Зокрема, й півторарічний хлопчик. Більшість травмованих - у середньому стані. Двоє - важкі.