Події

20:31 30.12.2023

Ворог не полишає спроб захоплення лівобережжя Дніпра, але Сили оборони утримують позиції

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Ворог не полишає спроб захоплення лівобережжя Дніпра, але Сили оборони утримують позиції

Російські окупанти не відмовляються від своїх намірів захопити лівий берег Дніпра, але сили оборони продовжують утримувати позиції і завдавати ворогу значних втрат, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Загарбники не відмовляються від наміру вибити наші підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра", - йдеться в повідомленні вечірнього зведення.

Зазначається, що протягом доби противник здійснив 11 безуспішних штурмових дій, але українські підрозділи й надалі утримують зайняті позиції та завдають окупантам значних втрат.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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