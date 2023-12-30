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19:34 30.12.2023

НАЗК назвало умови виключення Райффайзен Банку з переліку міжнародних спонсорів війни

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НАЗК назвало умови виключення Райффайзен Банку з переліку міжнародних спонсорів війни

Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) повідомило, за яких умов може виключити Raiffeisen Bank International (RBI) з переліку міжнародних спонсорів війни.

"Вийти з російського ринку або припинити ведення бізнесу з Росією; або надати реалістичний досяжний у короткостроковій перспективі план виходу з російського ринку разом із письмовими та публічними гарантіями забезпечити його виконання до певної дати; або припинити всі господарські операції в Росії, залишивши там лише формальну присутність, зумовлену складнощами виходу", - поінформувало агентство у відповідь на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

У НАЗК наголосили, що внесення агентством компанії до переліку міжнародних спонсорів війни не є застосуванням санкцій або інших обмежувальних заходів у порядку, визначеному Законом України "Про санкції".

"Raiffeisen Bank International внесено до переліку "Міжнародні спонсори війни" в межах здійснення аналітичної діяльності під час реалізації державної санкційної політики на підставі інформації, яка міститься у відкритих джерелах... У кожному конкретному випадку можуть використовуватися різні джерела інформації", - зазначили в агентстві.

Як повідомлялося, НАЗК у середині грудня призупинило статус RBI, материнської структури українського Райффайзен Банку, як міжнародного спонсора війни, на період проведення двосторонніх консультацій із залученням представників Європейської Комісії.

Агентство Reuters напередодні саміту Європейської Ради 14-15 грудня з посиланням на власні джерела повідомило, що Австрія домагається виключення RBI, чиї "дочки" є найбільшими західними банками як у Росії, так і в Україні, з українського "чорного" списку в обмін на підписання нових санкцій Європейського союзу проти Росії. На саміті 14-15 грудня Відень не став блокувати санкції.

НАЗК 29 вересня 2023 року після жорсткої позиції Угорщини призупинило подібний статус міжнародного спонсора війни угорського OTP Bank, а вже 2 жовтня повністю виключило його зі списку. Агентство сподівалося, що призупинення статусу OTP Bank як міжнародного спонсора війни буде достатньо, щоб Угорщина розблокувала EUR500 млн життєво необхідної військової допомоги ЄС для українського народу, однак Будапешт заявив, що визнає тільки повне виключення зі списку.

НАЗК внесло RBI до свого "чорного" списку наприкінці березня 2023 року, тоді як OTP - на початку травня. Крім цього, Райффайзен Банк єдиний серед "дочок" західних банків відокремлений від держпрограми кредитування "5-7-9", оскільки під персональні українські санкції потрапила російська компанія "Райффайзен-Лізинг", тоді як щодо всіх банків і небанківських фінустанов РФ Україна ввела секторальні санкції.

Після чого Міністерство фінансів пояснило агентству "Інтерфакс-Україна", що припинення участі Райффайзен в державній програмі "Доступні кредити 5-7-9%" пов'язано із санкціями Ради національної безпеки і оборони (РНБО) проти пов'язаних із банком осіб, а рішення НАЗК про припинення статусу RBI як міжнародного спонсора війни на це не впливає.

Згідно з даними Нацбанку України, станом на 1 жовтня 2023 року за розміром активів Райффайзен Банк посідав 4-те місце (196,35 млрд грн) серед 63 банків, що діють у країні. Його чистий прибуток за січень-вересень цього року становив 6,14 млрд грн порівняно з 2,39 млрд грн за січень-вересень минулого року.

З жовтня 2005 року банк став частиною австрійської банківської групи RBI. Наразі група Raiffeisen володіє 68,21% акцій банку, Європейський банк реконструкції та розвитку - 30%.

Теги: #райффайзен #назк #спонсор_війни

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